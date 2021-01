Nytt Kinect-spill annonsert

Du ser på Annonser

Microsoft snakker ikke ofte om Kinect for tiden, og det later mest til at de bare har lyst til å glemme at den i det hele tatt eksisterer. Men da forrige generasjon ble introdusert var tanken at Kinect skulle være obligatorisk og at Xbox One ikke engang ville fungere uten den. Heldigvis tok Microsoft til seg kritikken og tenkte seg om, men da var allerede mye skade gjort.

Det er lenge siden vi hørte om nye spill laget for Kinect, men tydeligvis finnes det fortsatt noen som ser potensiale i det. Nå har nemlig Kinect-støtte blitt bekreftet til det nylig annonserte Space Warlord Organ Trading Simulator. Det er et spill om organhandel, der du kan utføre kirurgi med Kinect.

Synes du det høres interessant ut kan du sjekke det ut her. Vi tipper at dette blir siste gangen vi noen sinne skriver om nye Kinect-spill. Har du fortsatt Kinect-utstyr liggende?

Takk, Rock Paper Shotgun