Nytt livstegn fra Resistance-serien

På PlayStation 3 var Resistance-serien fra Insomniac Games ganske stor. Resistance: Fall of Man ble brukt til å selge konsollen da den ankom, og etterfølgende fortsatte serien med å ha et lojalt følge over hele verden. Men etter Resistance 3 så det ikke ut til at det var behov for å lage flere spill i serien, og så forsvant den.

Men vil den vende tilbake? Det vites ikke, men det er gøy at Insomniac Games, som nettopp har blitt kjøpt av Sony, har utgitt et bilde på Twitter fra 2008s Resistance 2 med teksten "Do you feel lucky, punk?"

De skriver ikke noe mer enn det, men det er det første livstegnet fra serien på årevis, så kanskje de jobber på en form for remaster av de gamle spillene?

Det er ingen garantier, men vi kan i hvert fall krysse fingrene.