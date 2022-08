Nytt Mafia bekreftet

Tidligere i år hevdet vanligvis pålitelige Ethan Gach hos Kotaku at Hangar 13 hadde startet arbeidet med et nytt Mafia-spill, og endelig kan utviklerne selv bekrefte dette.

Det første spillet i serien fyller 20 år i dag, noe Hangar 13 feirer med intervjuer av en håndfull personer som var med på starten. Her får vi vite noen småinteressante detaljer om utviklingen, men det som vil skape mest overskrifter er at Roman Hladík, studioets "General Manager", offisielt annonserer at de er godt igang med utviklingen av et nytt Mafia. Dessverre ønsker han ikke å si noe om den ryktende tidsperioden og bruken av Unreal Engine 5 siden vi fortsatt er "flere år unna" lanseringen. Uansett hyggelig å med sikkerhet vite at vi får mer fra Mafia-universet etter hvert.