Nytt The Witcher bekreftet etter Cyberpunk 2077

Kort tid etter lanseringen av The Witcher 3: Wild Hunt sa CD Projekt Red at de nok ikke ville lage flere The Witcher-spill, men det tok ikke lang tid før de åpnet døren på gløtt. Siden den gang har de blant annet inngått en ny avtale med seriens forfatter, Andrzej Sapkowski, noe som vel nærmest gjorde et nytt spill åpenbart. Nå er det også så godt som bekreftet.

I et intervju med Eurogamer Portugal sier CD Projekt-presidenten Adam Kiciński at studioet vil veksle mellom å lage The Witcher og Cyberpunk etter at arbeidet med Cyberpunk 2077 og multiplayerdelen av det er ferdig.

Her er det greit å merke seg at han ikke sier noe om tallet fire, så det høres ut som om de fortsatt er bestemte på at Geralt sin historie er over. Dermed blir det nok noen andre sin tur til å ta hovedrollen i det neste spillet når det kommer en gang i fremtiden.