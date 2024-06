NZXT C1500 Platinum

HQ

Etter mange år ble den gamle ATX PSU-standarden endelig trukket tilbake. Jeg husker da jeg for ca. 15 år siden kjøpte en 1000 watt PSU som jeg trodde skulle vare evig. Men jeg forventet faktisk at ATX 3-standarden skulle dukke opp noe tidligere. Dette var nødvendig, ettersom industrien nylig måtte oppdatere PC PSU-spesifikasjoner for å imøtekomme Nvidias 12VHPWR-sokkel og det økende strømforbruket til systemer selv uten overklokking.

Når du vurderer å kjøpe en ny strømforsyning er det en rekke faktorer å vurdere. Den nye NZXT C1500 ser ut til å møte de to største bekymringene:

Strøm: I dag er til og med 1000 watt ikke alltid nok for avanserte brukere. Nvidia RTX 4090-kortene har f.eks. et anbefalt strømforbruk på 1200 watt på grunn av et strømtrekk på 450 watt eller mer. Og husk, dette er fortsatt 150 watt under 12VHPWR-standardens maksimale belastning. CPU-er øker også strømforbruket, og Intels 14900K når nesten 300 watt i standardmodus og langt mer når de overklokkes. Dermed trengs det mye strøm - veldig mye. Husk også at strømforbruket ikke er konstant. Siden RTX 3090 har Nvidia presentert grafikkort med vanvittige strømtopper som kan være direkte farlige for underdimensjonerte PSU-er.

Dette er en annonse:

Fremtidssikring: ATX 3.0-standarden var en stor oppgradering, men ATX 3.1 tar det et skritt videre. Den tilbyr 675 watt pr 12VHPWR-kontakt (nå omdøpt til 12V-2x6) og en forbedret pinnedesign som forhindrer skade selv om kabelkontakten fra grafikkortet ikke er satt helt inn. C1500 har til og med to av disse kontaktene! Enten vet NZXT noe vi ikke vet (som et comeback for SLI-aktiverte kort), eller så spår de at 675 watt ikke vil være nok i fremtiden, og at to av disse kraftige kablene trengs for å kjøre high-end Map. Uansett er en god PSU en investering som vil vare i mange år, og C1500s 10-års garanti viser at NZXT har tillit til at produktet varer i flere generasjoner av CPUer og GPUer.

Med en pris på rundt 4500 kroner er C1500 ikke engang dyr sammenlignet med andre 1500 watts PSU-er. Spesielt ikke når man tar i betraktning at ATX 3.1 PSU-er fortsatt er en nyhet på markedet og at man slipper å betale en "brannavgift" på 50 %, noe man ofte må med de eldre high-end PSU-merkene.

Selve enheten er tung, veldig godt bygget og de oppdaterte GPU-portene er tydelig merket - en liten detalj, men noe som virkelig settes pris på når du bygger flere datamaskiner hver måned. Alle nødvendige kabler er inkludert, til og med to GPU-kabler. Den er selvsagt fullt modulær, men det tror jeg alle ville forvente i denne prisklassen. Den er vurdert til 80 Plus Platinum - den høyeste tilgjengelige. Det er ikke en flat effektivitetskurve, men når 94 % ved 50 % belastning, som er det meste av det statistisk som skjer, pluss en aktiv effektfaktorkorreksjon hvis du bor i et område med "skitten" strøm, vil du elske dette. Til tross for alle kontaktene, er den fortsatt innenfor standard 180 mm formfaktor.

Innsiden er ren og pen med japanske komponenter som Nichion-kondensatorer, Nippon Chemi-Con-kondensatorer og Infenion MOSFET-er. Det gir generelt et inntrykk av høy kvalitet.

Dette er en annonse:

Avkjølingen leveres av en 140 mm vifte med magnetisk levitasjon, som reduserer slitasje til et minimum. Den er også veldig stillegående, selv under gjennomsnittlig belastning. Men skrur du opp overklokkingen og overstiger 1000 watt, øker støyen. På det tidspunktet bør andre komponenter uansett være hovedprioriteten din. Vi nådde ikke det maksimale støynivået på 41dB, men det er høyt. Mer intern plass er den eneste løsningen, men det vil gjøre det mindre attraktivt for mange. Imidlertid har den en av de firkantede AC-strømkablene som mange tyske merker har vært glade i de siste årene.

Det var ikke noe spolehyl å merke seg i testperioden. Kanskje skyldes dette den nye digitale spenningsreguleringen, som også skal redusere rippelstøy. Men det kan også bare skyldes den massive overheaden siden PSUen var vanskelig å presse utover 70% lastekapasitet siden den gir deg en vanvittig mengde watt.

Bør du kjøpe en? Ja, hvis du planlegger å kjøpe et kort i RTX 40-serien og ønsker å oppgradere CPU-en eller prøve overklokking. Strømforbruket i dag er sprøtt, og det går bare én vei. Det er derfor vi offisielt anbefaler å kjøpe 1100+ watt PSUer for de som ønsker å gå high-end.