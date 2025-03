NZXT Function Elite Minitkl

HQ

NZXT har evnen til både å bomme på merket og bomme skikkelig på merket, spesielt når de tilbyr premiumfunksjoner og byggekvalitet til en lavere pris enn sine like etablerte konkurrenter. Nylig har de til og med demonstrert evnen til å gjøre begge deler på rad, med Lift Wireless Elite -musen som ikke klarte å resonnere når Capsule Elite -mikrofonen gjorde det.

Så i hvilken leir kan vi plassere det nyeste tastaturet deres, Function Elite MiniTKL? Som navnet antyder, er det et seriøst, ytelsesorientert og plassbesparende tastatur som dropper de ti numpad-tastene til fordel for et slankere utseende, men utover det, hva skiller det fra resten av det som utgjør markedet akkurat nå?

Vi kan like gjerne ta for oss elefanten i rommet først. Dette tastaturet til 170 pund har ingen trådløs funksjonalitet overhodet. Det til tross for at konkurrerende tastaturer med samme 8000Hz avstemningsfrekvens kan tilby en eller annen form for 2,4 GHz-tilkobling for enda mindre penger (du kan få en Corsair K70 Pro, en Lemokey P1 Pro, og en rekke andre, bare for å nevne noen få). Nå er det ikke det at NZXT sparer på flere viktige funksjoner, men for denne prisen fortjener du som forbruker å få stort sett hele pakken.

Når det er sagt, er det den samme 75% layouten som så mange elsker, og med ganske presise og intelligente plasseringer rundt omkring. Når det er sagt, finnes det ingen "leker" her. Det er ingen makrotaster, ikke noe rullehjul, alt er skåret inn til beinet, og det ville vært fornuftig hvis tastaturet kom til en virkelig konkurransedyktig pris, men det gjør det bare ikke. Basen er av solid plast, men rammen rundt er av tung aluminium. Det er riflede overflater på sidene, som egentlig ikke har noen funksjon, men som bidrar til å overbevise om at vi har med kvalitet å gjøre her.

Vi har selvfølgelig dobbeltskuddede PBT-hetter, og under dem finner vi NZXTs egne "Dual Rail Adjustable Magnetic Switches". Det er et veldig langt navn, men de er superresponsive, taktile og godt designet, det er ingen vei utenom. Du kan selv bestemme aktiveringspunktet, fra 0,6 millimeter til 0,16 millimeter, og aktivering krever 30 gram, så de er ganske lette, men uten å miste den nevnte taktiliteten.

Dette kombineres med en avstemningsfrekvens på 8000 Hz. Det er veldig imponerende, og nå som tastaturet bare fungerer med kabel, er det ikke noe alternativ å... ja, ikke bruke det. Dette betyr at hvis du er opptatt av de små, detaljerte nanosekundene, kan dette tastaturet holde følge.

Det er egentlig ikke noe galt med selve ytelsen, og takket være det ekstra fokuset på sterk RGB rundt hele kanten, er RGB-belysningen faktisk ekstra fremtredende her. Alt er satt opp med CAM, som fortsatt er en litt tung programvarepakke, men som nå er mye mer brukervennlig enn tidligere.

Nei, det er mer i en kontekstuell, bred analyse av hva markedet ellers kan tilby at det hele faller litt fra hverandre. Du kan få en Keychron K2 HE, eller MAX, for betydelig mindre enn NZXT ber om her, og det er med trådløs funksjonalitet og Bluetooth. Det mangler et rullehjul, det mangler litt ekstra smak for å rettferdiggjøre et tastatur som er superfint, men det snubler i sammenligning og når det kommer til en faktisk anbefaling.