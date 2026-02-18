Obama, Biden og Trump leder hyllestene til Jesse Jackson

HQ

Bare timer etter at vi fikk den triste nyheten, hyllet tidligere amerikanske presidenter Joe Biden, Barack Obama og Bill Clinton Jesse Jackson, som er død i en alder av 84 år. Biden kalte ham for eksempel "en Guds og folkets mann", mens Obama beskrev ham som "en sann gigant", hvis presidentkampanjer på 1980-tallet banet vei for fremtidige generasjoner av ledere. Clinton berømmet Jacksons livslange engasjement for å utvide mulighetene og menneskeverdet.

Også borgerrettighetsledere og ledende demokrater hedret Jacksons ettermæle. Al Sharpton husket ham som en transformativ mentor, mens Kamala Harris kalte ham "en av USAs største patrioter", og minnet om sin tidlige støtte til hans presidentkandidatur. Senator Bernie Sanders sa at Jackson brøt ned barrierer få kunne ha forestilt seg.

Shutterstock

Jackson, som arbeidet sammen med Martin Luther King jr., grunnla Rainbow PUSH Coalition og forsøkte to ganger å bli Demokratenes presidentkandidat, og bygde brede politiske koalisjoner på tvers av rasene. Hans arbeid for raserettferdighet, stemmerett og økonomisk likhet strakte seg over mer enn seks tiår.

En annen president som kommenterte, var president Donald Trump, som også hyllet Jackson, kalte ham en "god mann" og pekte på tidligere samarbeid, selv om kommentarene hans raskt ble politiske, som du kan lese i innlegget nedenfor.

Donald Trump på Truth Social:

Pastor Jesse Jackson er død i en alder av 84 år. Jeg kjente ham godt, lenge før han ble president. Han var en god mann, med mye personlighet, grit og "street smarts". Han var veldig sosial - en som virkelig elsket mennesker! Til tross for at jeg konsekvent og feilaktig blir kalt rasist av skurkene og galningene på den radikale venstresiden, Demokratene, var det alltid en glede for meg å hjelpe Jesse på veien. Jeg skaffet kontorplass til ham og hans Rainbow Coalition, i årevis, i Trump-bygningen på 40 Wall Street; svarte på hans forespørsel om hjelp til å få vedtatt og signert KRIMINALJUSTITSREFORMEN, da ingen andre presidenter engang ville prøve; På egen hånd presset han på og fikk vedtatt langsiktig finansiering av Historically Black Colleges & Universities (HBCUs), som Jesse elsket, men som andre presidenter ikke ville gjøre; Han reagerte på Jesses støtte til Opportunity Zones, den mest vellykkede økonomiske utviklingspakken som hittil er godkjent for svarte forretningsmenn og -kvinner, og mye mer. Jesse var en naturkraft som få andre før ham. Han hadde mye å gjøre med valget av Barack Hussein Obama, en mann som Jesse ikke kunne fordra, uten at han fikk anerkjennelse eller ære for det. Han elsket sin familie høyt, og til dem sender jeg min dypeste medfølelse og kondolanser. Jesse vil bli savnet! President DONALD J. TRUMP