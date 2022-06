Obi-Wan Kenobi setter rekord på Disney og kritiserer rasister

HQ

Det var generelt god stemning på internett da de to første episodene av Obi-Wan Kenobi kom til Disney+ forrige fredag, for selv om Ingar og undertegnede har bittelitt ulike meninger om dem er det ingen tvil om at serien starter bra. Derfor er det hyggelig å se at vi ikke er de eneste som har vært spente.

Lucasfilm og Disney forteller nemlig at Obi-Wan Kenobi har blitt Disney+ sin meste sette premiere ved å ha flest antall timer streamet åpningshelgen. Her er det jo litt greit å huske at serien jukser litt ved å gi oss to episoder med en gang slik at premieren i seg selv er litt over 90 minutter lang, men dette betyr jo også at veldig mange har vært såpass interesserte at de så begge to eller i alle fall veldig mange så ferdig første episode. Her snakker vi tross alt om å slå velkjente filmer og serier som The Mandalorian, Black Widow, WandaVision og Turning Red.

Dessverre har ikke alt snakket rundt serien vært positivt i disse dager, så hovedrolleinnhaveren Ewan McGregor benytter anledningen i sin Twitter-video til å også rette krass kritikk mot de hersens rasistene som har sendt Moses Ingram rasistiske meldinger. Han støtter selvsagt Ingram, og sier at de som sender slikt ikke er Star Wars-fans i hans øyne.