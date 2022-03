Obi-Wan Kenobi utsettes, men får to episoder to dager senere

HQ

Godt over en måned har gitt siden vi fikk vite at Obi-Wan Kenobi-serien skulle starte på Disney+ den 25. mai, og planene virket spikret da vi fikk en meget spennende trailer tidligere denne måneden. Dessverre har planene altså blitt endret, men siden det bare er snakk om meget kort tid og vi får en meget hyggelig kompensasjon klager ikke jeg.

Ewan McGregor forteller i videoen under at Obi-Wan Kenobi i stedet vil komme til Disney+ den 27. mai i stedet, altså har onsdagen blitt byttet ut med fredagen. Han deler samtidig den meget gledelige nyheten at vi skal få to episoder den dagen, så det blir dobbelt så mye moro (forhåpentligvis) enn forventet.