Oblivion Remastered har allerede nådd over fire millioner spillere

Man kan med rette tenke at det er en merkelig strategi å ikke kunngjøre et så hett spill som en remaster (som i praksis nesten er en nyinnspilling) av et av tidenes mest elskede rollespill noen måneder før lansering og bygge opp en hype, i stedet for å velge en stealth-lansering.

Men Microsoft og Bethesda kunne ikke brydd seg mindre. Spillet hadde blitt lekket mye på forhånd, så det var kanskje ikke en stor overraskelse for erfarne spillere, men det var først på tirsdag at The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake ble annonsert og lansert. Så har dette skadet spillets appell og ført til færre spillere?

Nei, det virker absolutt ikke slik. Via Bluesky kunngjør Bethesda nå at spillet allerede har passert fire millioner spillere. Dette er selvfølgelig ikke det samme som antall solgte eksemplarer, siden det er inkludert i Game Pass, men det må likevel anses som et ekstremt godt resultat og noe Microsoft og Bethesda helt sikkert er veldig glade for. Hvis dette var en slags prøveballong for flere massive remastere (med Fallout 3 som ryktes å være det neste), kan vi trygt forvente mer av det samme i fremtiden.

