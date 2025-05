Oblivion-spiller dømt til 55 000 år i fengsel - krasjet spillets kalender

HQ

Dette kan godt være en av de mest absurde, men samtidig mest underholdende, spillrelaterte historiene på lenge. Reddit-brukeren Scribe of Satire beskriver hvordan han tok kriminalitet til et helt nytt nivå i The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ved å stjele over en million gjenstander.

Da han ble tatt og måtte sone straffen, resulterte det hele i en fengselsstraff på over 20 millioner dager - eller 55 000 år. Det var langt mer enn spillets stakkarslige kalender kunne håndtere, som plutselig begynte å gå baklengs i stedet og flyttet ham til år -9818. Med andre ord langt før Oblivions offisielle tidslinje.

Dette er ikke første gang spillere har utfordret spillets grenser, og andre sprø historier som har blitt fortalt inkluderer en person som lammet seg selv i 66 år gjennom et mislykket magisk eksperiment, og en annen som brukte 10 000 gull på trylleformularer for å holde en NPC i live.