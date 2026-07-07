Obsession Skuespilleren Inde Navarette «ville» være interessert i å spille i en Marvel-film

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Det finnes kanskje få større stjerner på vei opp i film- og TV-verdenen akkurat nå enn Inde Navarette. Skuespilleren fra «Obsession» har blitt en verdenssensasjon over natten takket være rollen sin i skrekkfilmen, og mange lurer nå på hvor hun vil dukke opp neste gang.

I et intervju med Nylon ble Navarette spurt om hun noen gang ville vurdere å spille i en Marvel-film, og hun svarte «Ja, det ville jeg.» Dette er på ingen måte en bekreftelse på at Navarette har en Marvel-rolle på gang, men artikkelen hevder også at hun nylig har møtt et par regissører, blant annet Jake Schreier, som nylig har gjort seg kjent som regissør for *Thunderbolts* og som også skal regissere Marvel Cinematic Universes store live-action-film om X-Men. Så kan Navarette kanskje bli med i mutantteamet?

Ellers ble hun også spurt om hun ville vende tilbake til skrekkgenren, noe Navarette svarte på med «Det ville jeg gjerne.» Det hun håper forblir slik, er at Obsession ikke får en oppfølger, for «Jeg tror det fine med den er at den ikke har noen oppfølger. Jeg synes det ville vært kult hvis Curry laget den antologiserien han snakket om, der hver episode handler om et annet ønske. Da kunne jeg se den uten å bli redd alene.»

Hva vil du gjerne se Navarette spille i fremover?