Obsidian lover å vise mer av Avowed "snart"

Microsoft viste et hav av titler på E3, men det var også en del av deres aller mest ambisiøse titler som ikke ble vist frem. En av disse var Awoved, som er under utvikling av Obisidian.

Heldigvis ser det ut til at vi ikke trenger å vente så altfor lenge på en oppdatering om spillet. På Xbox Wire skriver nemlig Obsidian følgende:

"For those who are wondering about Avowed, the team is hard at work making something we're sure fans of our games and the Pillars of Eternity universe are going to love. While we are not showing anything right now, we are looking forward to showing off what we have been working on soon."

Presis når "soon" faktisk er vet vi ikke. Men vi kan jo krysse fingrene for at det er Gamescom i august som gjelder. Vi har ennå ikke fått noen indikasjon på når Avowed vil lanseres.