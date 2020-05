Obsidian slipper Grounded-demo neste måned

Du ser på Annonser

Om du noen gang har lurt på hvordan det vil være å prøve å overleve som et bittelite menneske så har Obsidian noe du kan være interessert i. For dette er nemlig premisset i deres kommende Grounded, og nå har det blitt annonsert at spillet får en demo den 9. juni som pågår i fem dager. Denne demoen vil dog kun være tilgjengelig for Xbox Insiders (hvilket du kan søke om å bli her), og den 28. juli blir det tilgjengelig for alle som har Xbox Game Pass Ultimate via Xbox Game Preview-programmet.

Demoen slippes også for PC-spillere via Steam og Steam Early Access, om du heller foretrekker det. Også her kjøres testperioden fra den 9. juni. Etter testperioden av Grounded skal Obsidian samle inn feedbakc fra spillere og se hva som funker og hva som eventuelt ikke gjør det. Eksakt når spillet slippes offisielt er enda ukjent.