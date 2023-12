Obsidian ville lage en The Elder Scrolls-spin-off lik Fallout: New Vegas

HQ

Etter suksessen med Fallout: New Vegas skal Obsidian Entertainment ha tilbudt Bethesda å lage en oppfølger eller en lignende spin-off basert på The Elder Scrolls-serien. Dessverre var Bethesda ikke interessert i å gjøre dette, og det ble aldri noe av.

Kilden bak denne påstanden er veteranen Chris Avellone, som har vært involvert i dusinvis av klassiske rollespill (inkludert Fallout 2 og Fallout: New Vegas). Han bekreftet historien på X og la til at han ønsket å "tilby flere eventyr i settingen i årene før neste Bethesda-utgivelse".

Nøyaktig hvorfor Bethesda takket nei er ukjent, men ryktene sier at Bethesda ikke satte pris på at Fallout: New Vegas ble bedre likt enn deres eget Fallout 3. I dag er både Obsidian og Bethesda heleid av Microsoft, og førstnevnte har ved flere anledninger sagt at de fortsatt er svært interessert i å vende tilbake til Fallout-universet, noe som forhåpentligvis vil skje etter hvert.

Hvor interessert ville du vært i enten et Fallout eller et Elder Scrolls fra Obsidian?

Takk 80LV.com