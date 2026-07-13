Octopath Traveler 1 og 2 lanseres til Switch 2 denne høsten

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Hvis du eier en Switch 2 og har gledet deg til å spille Octopath Traveler og Octopath Traveler II, er dette en god dag, i hvert fall hvis du bor i Japan. Det skyldes at begge spillene nå er utgitt der som en del av den offisielle livestreamen for 8-årsjubileet til Octopath Traveler-serien.

Dessverre må vi vente litt i Europa, men de kommer ganske snart, og de lanseres i Vesten 1. oktober. Dessverre vil du ikke kunne oppgradere Switch-versjonene dine på noen måte, og du kan heller ikke overføre lagringsfiler mellom plattformene, men hvis du ikke har spilt disse eventyrene før, anbefaler vi på det sterkeste at du benytter anledningen.

Sjekk ut traileren for Switch 2-versjonene av disse moderne RPG-klassikerne nedenfor.