HQ

Oddworld: Soulstorm kom i fjor som en tidsbegrenset konsolleksklusiv tittel til PlayStation og ble lansert rett på PS Plus - en beslutning som utvikleren siden har angret på.

Siden den gang har utvikleren forsøkt å øke salget ved å konvertere spillet til andre plattformer. Først ble det sluppet en Xbox-versjon og snart kommer spillet også til Nintendo Switch. Kanskje Nintendos hybridkonsoll er en plattform som passer godt til dette merkelige plattformspillet?

Utgiveren Microids sier følgende om den kommende Switch-versjonen:

"Optimized for Nintendo Switch to take advantage of the platform's unique features, this version features the same amazing Soulstorm gameplay currently found on the other platforms (PlayStation, Xbox, Steam, and Epic Games Store), with a delightful Switch flavor!"

Det har enda ikke blitt satt noen dato for når Oddworld: Soulstorm kommer til Nintendo Switch, men det er allerede nå mulig å forhåndsbestille spillets fysiske utgave.