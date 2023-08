Offisielt: Rød Nintendo Switch OLED-modell kommer i oktober

HQ

Nintendo har nettopp avsluttet den spesielle Direct-presentasjonen for Super Mario Bros. Wonder, det kommende 2D-sidescrollende plattformeventyret fra rørleggeren og vennene hans som tar oss med til Blomsterriket for å redde innbyggerne fra den onde Bowser. Og i tillegg til nye funksjoner som merker, nye power-ups, figurer og måter å spille på (enten alene, lokalt flerspillerspill eller online), hadde selskapet en spesiell overraskelse på slutten av presentasjonen.

Dette bekrefter ryktene som svirret i går, og vi får faktisk en rød OLED-modell av Nintendo Switch (Mario-utgaven) som inkluderer en rød dock (selvsagt), men også med noen detaljer som en minisilhuett av Mario i et hjørne eller noen mynter stemplet på baksiden av ladestasjonen. JoyCon har ingen andre detaljer, men den vil helt sikkert se bra ut i samlingen til Mario-entusiaster som også har for eksempel Nintendo DSi XL som ble utgitt i forbindelse med 25-årsjubileet til rørleggeren.

Nintendo Switch OLED rød modell (Mario-utgave) kommer i salg 6. oktober, og selv om prisen ikke er bekreftet, forventes det at Nintendo Switch OLED rød modell (Mario-utgave) vil koste rundt 360 euro, slik det skjedde med andre spesialutgaver av konsollen som Splatoon 3, Pokémon Scarlet and Violet eller, mer nylig, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.