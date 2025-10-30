OG Esports deler måter med hele Dota 2 -vaktlisten

HQ

Etter en skuffende rekke resultater har OG Esports bestemt at det er på tide å trykke på tilbakestillingsknappen og skille seg fra hele Dota 2 -vaktlisten. I skrivende stund har organisasjonen ingen aktive Dota 2 -spillere, ettersom Indji "Shad" Lub, Daniel "Stormstormer" Schoetzau, Mihajlo "MikSa`" Jovanovic, Tamir "daze" Tokpanov og Ivan "Kidaro" Bondarev har alle blitt løslatt.

I en kommentar til denne endringen forklarer OG: "Vi vil gjerne takke teamet for deres harde arbeid og entusiasme i løpet av deres tid hos oss, og ønsker dem virkelig det beste med deres fremtidige prosjekter - vi heier på dere, gutter".

Når OG Esports vil signere en ny spillerstall, er uklart ettersom laget ikke har kvalifisert seg til PGL Wallachia Season 6, BLAST Slam V eller DreamLeague Season 27, tre store turneringer som arrangeres før året er omme.