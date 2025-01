OG Esports navngir sin neste administrerende direktør

HQ

OG Esports OG Esports har søkt etter en ny administrerende direktør en liten stund nå, men esportsorganisasjonen har tydeligvis funnet mannen for jobben. I et nytt blogginnlegg blir vi fortalt at Daniel Sanders, som tidligere jobbet på Dignitas, Red Bull, og Tencent Games, vil overta oppgavene som selskapets head honcho.

Sanders er imidlertid ikke ny på OG Esports, ettersom han tidligere fungerte som CCO i organisasjonen. Når det gjelder hva han vil sikte på å oppnå, blir vi fortalt at han ønsker å "lede OG Esports inn i sitt neste kapittel." Dette gjelder å hjelpe teamet med å utvide sin "innflytelse i esportsverdenen og fortsette sitt oppdrag å inspirere, styrke og forene gjennom lidenskap og fellesskap."

Sanders har også gitt ut en uttalelse som snakker om å ta over denne nye rollen, der han legger til: "Organisasjonen har et av de mektigste merkene innen esports, og vi har en utrolig spennende fremtid foran oss. Jeg ser frem til å bringe visjonen til liv med et så lidenskapelig og talentfullt team."