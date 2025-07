OG og Paws Gaming eliminert fra Honor of Kings World Cup

HQ

En av de neste begivenhetene som avsluttes på Esports World Cup er Honor of Kings World Cup , en turnering som er i sine siste sluttspillstadier. Fra og med i går var åtte lag igjen i aksjon, men allerede har dette blitt redusert til seks, ettersom to tropper har blitt eliminert etter at halvparten av kvartfinalene ble avsluttet.

I går slo Nova Esports ut OG og Twisted Minds klarte å slå ut Paws Gaming, noe som betyr at både OG og Paws er slått ut av turneringen. Nova og Twisted Minds er videre til semifinalene, der de venter på vinnerne av de to andre kvartfinalene som spilles i dag. I disse kampene møtes følgende.



TT Global vs. Team Vitality



AG Super Play vs. Alpha7 Esports



Vinneren av dette arrangementet kåres 26. juli.