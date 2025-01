Okami begynte som et fotorealistisk overlevelsesspill

HQ

Det er ikke uvanlig at spill gjennomgår betydelige endringer i løpet av utviklingen, og dette var også tilfellet for Okami i sin tid. Dette ble nylig avslørt av spillets regissør, Hideki Kamiya, da han beskrev hvordan Okami opprinnelig var ment å være en form for overlevelsesopplevelse der spilleren skulle lede og hjelpe en ulveflokk med å overleve på en øde øy. Denne visjonen var inspirert av en bok han leste på universitetet, basert på arbeidet til fotografen og miljøaktivisten Jim Brandenburg.

"Okami startet opprinnelig som et prosjekt for et spill der du blir leder for en ulveflokk som bor på en øde øy og må overleve i villmarken. Derfra utviklet det seg til et spill om 'gudenes makt til å kontrollere alle ting i universet', og penselføringen var født, og jeg ga det tittelen Okami ..."

Tidlig i utviklingen manglet Okami både en sammenhengende historie og et definert spillsystem, og spillet hadde til å begynne med en fotorealistisk stil - en sterk kontrast til den kunstnerisk malte stilen som senere ble inspirert av tradisjonell japansk akvarellkunst.

Kunne du ha forestilt deg et Okami med en fotorealistisk stil?