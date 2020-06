Okami-designer har planer om å pitche en etterfølger

Du ser på Annonser

I fjor sommer ble horror-prosjektet Ghostwire Tokyo avslørt av Bethesda og Tango Gameworkd. Med ombård på utviklingen var blant annet Ikumi Nakamura, som også var en av hoveddesignerne bak Okami. Og etter å ha forlatt Tango Gameworks i fjor virker det som at designeren vurderer å vende tilbake til Okami.

Nakamura snakket nylig med IGN Japan (via Nintendo Everything), og via designernes oversetter kom det frem at Nakamura har et stort ønske om å lage Okami 2 sammen med regissøren av det første spillet:

"Regarding Okami, that's actually the project she wants to make a reality the most. As long as she goes after it, she has a feeling the chances are pretty high that it might become a reality. After quarantine is over and the world becomes normal again, she is planning to make a visit to Capcom and propose the idea, but for her the most important thing is that if it would happen, she wants Kamiya-san to direct it again."

Det ser ut til at hun har konkrete planer, siden hun vil besøke Capcom for å pitche ideen.

Håper du at Okami 2 blir en realitet?