Oktober-oppdateringen til Xbox ute nå

HQ

Nå som måneden nærmer seg slutt har Microsoft nå lansert oktober-oppdateringen til Xbox One og Xbox Series. Den har et par nye funksjoner, selv om det ikke er noe banebrytende denne gangen.

Viktigst er at vi får 4K-oppløsning i menyene, hvilket vi vet at mange har etterspurt. Tidligere har menyene rendert i 1080p oppskalert til 4K, men nå er alt i vaskeekte 4K, noe som gjør detaljer enda skarpere og tekst lettere å lese.

Et annet nytt tillegg er nattinnstillinger. Med dette kan du dempe lyset på kontrolleren og konsollen og også binde dette til en tidsplan slik at du ikke trenger å justere det manuelt hver kveld. For Xbox Series er det også et blått lysfilter som gjør skjermen mer behagelig i mørke rom. dette kan også inkluderes i nattplanen din hvis du ønsker det.

Og sist men ikke minst har en Quick Settings-meny blitt lagt til i Xbox Guide så du direkte kan endre tilgjengelighetsinnstillingene uten å gå ut av spillet.