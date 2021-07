Ole Gunnar Solskjær blir FUT Hero i FIFA 22

Electronic Arts har nok innsett at FIFA bør få rampelyset for seg selv fremfor å dele med andre i store konferanser, noe som er en av grunnene til at FIFA 22 fikk en kveld for seg selv på torsdag. Det betyr uansett ikke at denne kvelden blir tom.

FIFA 22 fikk nemlig noen sekunder i kveldens pre-show til EA Play Live for å avsløre at en viss felles kristiansunder med navn Ole Gunnar Solskjær endelig får æren av å bli en FUT Hero i FIFA 22. Om du ikke har fått det med deg er FUT Heroes et steg under FUT Icons ved at førstnevnte har bedre kjemi i ligaene de er mest kjent for, så Ole Gunnar blir mest effektiv i Premier League og med norske spillere.