HQ

Det er lenge siden jeg har gitt så mye oppmerksomhet til et arkadespill som jeg har til OlliOlli World. Jeg hoppet på Roll7s skateboardtittel for noen uker siden, og siden den gang har jeg vært begeistret. Deres tidligere spill i serien hadde allerede grunnlaget for å bygge den tredje delen: varierte settinger, mange hindringer og overflater å grinde på i full fart, og en krevende vanskelighetsgrad som vil få svetten til å piple i hendene dine.

Det første som slår meg er de fargerike bildene. Siden det har merkbare tegnefilmdetaljer og en fargepalett som ser ut til å utforske alle mulige pastellfarger i sin verden, minnet det meg umiddelbart om tegnefilmer som Adventure Time, ikke bare på grunn av animasjonsstilen, men også på grunn av den humoren som gjennomsyrer resten av aspektene ved spillet. Det er et hav av nyvinninger vi ikke har sett før, for selv om det ikke er spillets sterke side, har OlliOlli World en historie å bryne seg på.

Dette er en annonse:

Vi plasserer oss selv i skoene til en ukjent skater som skal bli den neste skateboardlegenden i Radlandia. Takket være guiden og gode tips en gruppe karismatiske kolleger gir oss, lærer vi alle triksene og ferdighetene for å bli med skategudene i Gnarvana - Olympen for sportens største stjerner. Det er ikke det mest originale premisset og det ser ut til å tilføre lite til narrativet, men det gir en liten tråd som vi følger karakterens bemerkninger med, og gir også kontekst for de forskjellige områdene i spillet. Hvert av de nevnte områdene forbindes med en skategud og har en særegen stil. Til sammen er det fem områder med et gjennomsnitt på 18 nivåer per område, og hvert av dem er definert av en viss estetikk sammen med ferdigheter og hindringer som dukker opp på hvert nivå vi låser opp ved å fullføre hvert "løp". Det er individuelle utfordringer for hvert nivå, og et sett med forhåndsbestemte poengsummer man kan prøve å slå.

Hver gang man oppnår et mål eller nivå, låser man opp nye estetiske forbedringer for avataren: klær, frisyrer, tilbehør og til og med nye skins for brett og hjul. Det er nesten uendelige muligheter for å gjøre avataren unik og distinkt, men selv med en så massiv karaktertilpasningsseksjon, er det som virkelig skinner i dette spillet dets forbløffende spillbarhet. Fordi hvert nivå i OlliOlli World er en nådeløs utfordring. Opplæringen i begynnelsen av hvert område vil vise deg grunnlaget for et nytt triks, men hvert nivå blir eksponentielt mer komplisert, og hver feil vil tvinge deg til å starte på nytt fra siste kontrollpunkt. Man beveger seg i full fart gjennom ramper og gjerder, hopper ned trapper og unngår hull, og samtidig utfører man en rekke triks og stunts til man kommer i mål. Etter et visst punkt låser man opp alternative ruter. De kalles ekstreme ruter, og selv om disse er vanskeligere, kan de også låse opp nye sekundære og spesielle nivåer som er skjult i kartet over området.

De fleste hoppene og triksene gjøres med venstre styrespak, og hvert trekk må også gjøres til rett tid hvis man ikke ønsker å tryne. Til slutt blir alt dette en perfekt koreografi av fingrene dine på kontrolleren for å overvinne banen i full fart. Du må sannsynligvis bruke noen forsøk før det virkelig sitter, og enkelte ganger vil du kanskje feile så mange ganger at du får lyst til å kaste kontrolleren gjennom nærmeste vindu. Men det føles ikke urettferdig. Kontrollsystemet er dog ikke optimalt for min del, da jeg følte at den spenningen og hurtigheten som kreves her kan gå hardt utover kontrolleren. Jeg skulle gjerne sett muligheten til å tilpasse kontrollene selv.

Dette er en annonse:

Til tross for det kunne jeg ikke slutte å prøve å klare hvert nivå. Å kontrollere karakteren min nedover de sprø landskapene i full fart, og samtidig hoppe og gjøre stunts var absolutt underholdende. Hvert nye forsøk lærte meg hvordan jeg kan utføre bevegelsene bedre, og den viktige følelsen av forbedring som spiller tilstede hele tiden. Hvis du gjør en feil starter du på nytt nesten umiddelbart, noe som er viktig hvis du vil beholde den frenetiske rytmen i det. Å spille på nett er strengt tatt ikke nødvendig, selv om det kan være veldig vanedannende å prøve å få en bedre poengsum enn alle andre. OlliOlli World har vært et av de morsomste spillene jeg har spilt så langt i år.

Dette er en annonse: