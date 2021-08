Noe av det første vi fikk vite om OlliOlli World da spillet ble bekreftet i april var at verdenen vil by på langt flere valgmuligheter og variasjoner, men det er ikke...

Se E3-traileren for OlliOlli World

den 15 juni 2021 klokken 15:20 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

I april avslørte utvikleren Roll7 at mer fra skateboardserien OlliOlli var på vei i form av OlliOlli World, og nå, via E3, har vi fått en ny trailer for spillet. OlliOlli...