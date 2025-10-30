Olympus og bevegelse endringes i Apex Legends' 27. sesong

HQ

Hvis du fremdeles er en rutinemessig Apex Legends -spiller, kan du være interessert i å vite hva Respawn har i vente for den kommende 27. sesongen av spillet kjent som Amped. I et nøtteskall vil sesongen fokusere på å oppdatere Olympus -kartet, tilpasse noen få tegn, justere bevegelse og gi nye våpenalternativer også.

Fra og med Olympus kan vi forvente et omarbeidet kart som visstnok har blitt bygget om for bedre flyt. Det vil være fire nye interessepunkter (Somers University, Gravity Engine, Stabilizer, Dockyard), og disse vil hver kombinere for å gjøre kartet til å tilby mer forhøyet spill og tryggere posisjoneringsalternativer også.

Når vi går over til karakterene, ser Valkyrie justeringer som inkluderer å gi henne VTOL Jets en hastighetsøkning og en massiv reduksjon i ladetiden som skal være tre ganger raskere. Hun har til og med en kortere starttid for Skyward Dive, og hennes Swarm gir nå null selvskade, har ingen høydebegrensninger og aktiverer bevegelsespassive når hun treffer fiender.

På samme måte får Rampart en forbedret Amped Cover som utvikler seg med spillet, og veggene hennes får helse når Evo -nivået øker gjennom en kamp, og gir til og med hastighetsøkninger og et tak for ekstra beskyttelse.

Når det gjelder våpen, er det store nye tilskuddet Double Tap Hop Up som øker skaden på Alternator på nært hold ved at du kan avfyre begge løpene samtidig, noe som tilsynelatende vil gjøre pistolen til en håndfull på lengre avstander.

Bevegelsesjusteringene inkluderer inkluderingen av et Mantle Boost -trekk som gir spillerne fremoverbevegelse når de klatrer opp vegger eller avsatser. Dette er mens Trident blir mer virkningsfull som en rambukk med forbedret kollisjon og dedikert kjøretøyhelse også.

Til slutt, på toppen av et nytt Battle Pass for spillere å låse opp og fullføre, blir Wildcard -modusen justert med et nytt Olympus -kart, et Mythic R-99 -variantvåpen som bruker Valkyries Missile Swarm -evne for ekstra effekt, og en hastighetsøkende Wild Card -oppgradering kalt Burning Rubber som etterlater en flammende prøve i kjølvannet når du zoomer rundt. Hvis du er ute etter lynrask og spennende action, bør du ikke gå glipp av denne nye varianten av Wildcard mellom 18. november og 16. desember, kjent som Supersonic Event.