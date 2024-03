Omni-Man vil fortsatt være med i Invincible sesong 3.

HQ

Omni-Man er kanskje ikke hovedpersonen i Invincible (nøkkelordet ligger i seriens navn), men han spiller en viktig rolle i serien. Etter hvert som Mark AKA Invincible utvikler seg, er Omni-Man en viktig del av de fleste av de viktigste øyeblikkene så langt.

Ifølge Omni-Mans stemmeskuespiller J.K. Simmons vil vi fortsette å se mer til Omni-Man i sesong 3 av Invincible. Han sier følgende til ScreenRant:

"Ja, jeg har kommet ganske langt. Og igjen, noe av det jeg synes er veldig interessant med måten Robert, Simon og hele teamet fortsetter å utvikle dette på, er at det er som å ri på bølgene. Noen ganger er det milde bølger, og andre ganger slår de mot klippene, for noen ganger føles det som om vi nesten mister oversikten over Nolan eller mister fokus på karakteren.

"Og så kommer vi tilbake og får en stor dose av det, men for meg føles det aldri som om vi får for mye. Og i de periodene vi ikke ser så mye, synes jeg det er et veldig interessant kreativt valg å ikke bare fokusere på andre ting, men også bygge opp en slags forventning og et slags mysterium om hva i helvete som skjer med Nolan når vi ikke fokuserer på ham. Så ja, for meg er det en del av det å holde det friskt. Og ja, det vil bli mer Nolan i fremtiden, men det vil fortsette å vokse og avta."

Så ikke forvent at serien blir Omni-Man: The Show med det første, for det ser ut til at vi kommer til å se mer og mindre av antihelten til enhver tid. Det blir likevel ikke så lang ventetid på Invincible sesong 3, for det ser ut til at det allerede jobbes med den.