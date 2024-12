One Hundred Years of Solitude klatrer til topp 3 på Netflix' globale rangering av ikke-engelske serier

HQ

Den legendariske historien om One Hundred Years of Solitude, en tidløs litterær klassiker, fengsler nå hele verden på skjermen. Bare noen dager etter lanseringen har den første sesongen av Netflix-serien steget til tredjeplass på den globale topp 10-listen over ikke-engelske serier, med 31,1 millioner timer sett og 3,6 millioner visninger.

Den første delen av serien, som består av åtte episoder (16 totalt), har raskt blitt den mest sette serien i Colombia og nådd topp 10 i 38 land, deriblant Argentina, Brasil, Spania, Mexico og Egypt.

Serien er produsert av Dynamo, og gir liv til Macondos magiske verden, med regi av Álex García López fra Argentina og Laura Mora fra Colombia. Med fantastisk produksjonskvalitet og støtte fra lokale talenter har One Hundred Years of Solitude også generert over 52 millioner dollar til Colombia.

Denne filmatiseringen av Gabriel García Márquez' ikoniske roman utforsker tidløse temaer som kjærlighet, ensomhet og familiebånd, og har vakt gjenklang hos seere over hele verden. Har du lest boken, eller har du planer om å se serien?