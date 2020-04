One Piece: Pirate Warriors 4

Du ser på Annonser

Dynasty Warriors-spillene er en merkelig rase. Serien som startet for mange år siden har både fått en haug med oppfølgere i egen serie og en rekke lisens-spill som bruker grunnseriens spillmotor. Det er egentlig ganske rart hvis man tenker over det. Hva hadde verden sagt hvis spillet "Super Spongebob Brothers" hadde kommet ut, produsert av Nintendo, med spillmekanikken fra Super Mario Bros.? Det hadde vært rart, men tross det har Warriors-serien fått herje med Zelda, Fire Emblem, Fist of the North Star, Persona 5 og mange andre universer, og en av seriene som fascinerende nok har hatt størst suksess med denne formelen er japanske One Piece!

Vi har nå kommet til et punkt hvor One Piece har fått sitt fjerde spill i Pirate Warriors-serien, så noe rett har utvikler Omega Force og utgiver Bandai Namco tydeligvis gjort. Da er jo spørsmålet om dette faktisk er et bra spill, eller om det bare er fans som higer etter å få seile på "The Grand Line". Så, la oss kaste loss, løfte ankeret, gjøre klar seilene, og sette kurs mot krysset på skattekartet!... Litt mye...? Beklager. La oss komme igang med anmeldelsen!

La oss få det enkle ut av veien først. Pirate Warriors 4, som resten av Warriors-spillene, handler om å få leve ut drømmen om å være et kraftfullt beist på slagmarken, enkelt og greit. Du får velge karakterer, tilpasse ferdigheter, gå opp i nivåer, og følge en historie, men i bunn og grunn handler spillene om at du blir plassert på en stor bane fylt med svake fiender, som du knuser med noen få knappetrykk. Her har du flere valgmuligheter i hvilke angrep du bruker, men alle veier fører til Rom, eller til bank i dette eksempelet. Etter hvert dukker det opp noen sterkere fiender på banen, men de også krever bare at du slåss hardt nok, så gir de seg de også. Hvis ikke dette høres ut som noe for deg, bør du nok dessverre snu. Dette er på mange måter så enkelt som det høres ut som, men det er ikke nødvendigvis negativt, hvis du vil ha et lettspist eventyr i One Piece-verdenen!

Pirate Warriors 4 presenterer seg bra. Grafikken er ikke det peneste moderne spill har å by på, men spillet har valgt en stil som fungerer godt til å formidle materialet det baserer seg på, altså hovedsakelig One Piece-TV-serien. Karakterene ser tegneserie-aktige ut, men med en liten realistisk tvist. Akkurat nok til at det fungerer i 3D, ikke så mye at det ser falskt ut, som i fjorårets Jump Force. Menyene er pene, med sterk stilistisk inspirasjon fra råmaterialet. Musikken, med horn-fylt rock, supre lydeffekter og den japanske rollebesetningen på plass, leverer også varene, selv om jeg skulle ønske at dette spillet faktisk ble dubbet til engelsk. Ikke fordi jeg ikke forguder de japanske skuespillerne (noe jeg definitivt gjør), men fordi undertekster i et actionspill for meg er en dårlig match.

Animasjonene er ikke heller alltid den beste matchen. I spillets gang ser alt bra ut, som gjerne er fordi spillets kaos dekker over en del skavanker, men i historie-scenene er det flere animasjoner som er stive, unormale og rett og slett dårlige. Jeg så flere ganger karakterer som plutselig klippet inn i seg selv, hvor for eksempel karakter-modellens arm gikk inn i karakterens mage, som ikke akkurat selger dramatikken i disse scenene så bra. Samtidig gjør kombinasjonen av trange baner og et fjernt kamera at flere steder i spillet blir frustrerende, fordi kameraet sitter fast i en vegg, eller ikke klarer å formidle hva i all verden det er du holder på med. Det kan jo sies at spillet er så enkelt at du gjerne ikke alltid trenger å se hva du gjør for å lykkes, men jeg synes ikke det er en god nok unnskyldning. En annen ting som bør nevnes er at spillets historie går mye gjennom deler som tidligere spill allerede har dekket, og de bruker til og med om igjen flere deler av de tidligere spillene. Hvis dette er ditt første One Piece-spill, er det kanskje ikke et problem, men det må nevnes!

Denne anmeldelsen er egentlig veldig enkel. Er du One Piece-fan, og vil spille et enkelt men kjekt spill i seriens verden? Da er Pirate Warriors 4 noe for deg. Det er enkelt, det fungerer, og det er gøy. Men hvis ikke verden interesserer deg, er nok dette et spill du kan ta av kroken, og slippe ned igjen på havets dyp...