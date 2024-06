One Pieces andre og tredje sesong ser ut til å bli filmet etter hverandre

HQ

Det tok ikke lang tid etter debuten av One Piece på Netflix før strømmetjenesten ga grønt lys for flere episoder. Serien var en massiv suksess med enorme seertall, og det er derfor ikke overraskende at Netflix vil ha mer One Piece, noe de forpliktet seg til med en rask bestilling av sesong 2. Men det ser ut til at en andre sesong bare er begynnelsen, ettersom streameren tilsynelatende også har bestilt en tredje sesong også.

I et nylig intervju på What's Popping! With Bruce Crossey, One Piece skuespiller Brashaad Mayweather, kjent for å spille Patty i showet, uttalte at en andre og tredje sesong av One Piece faktisk blir filmet back-to-back.

"Vi får se om de blinker tilbake til det fordi de filmer to sesonger - sesong to og tre - rygg mot rygg som starter snart. Så vi får se hva som skjer."

Netflix har ikke offisielt annonsert bestillingen av en tredje sesong ennå, noe som gjør denne nyheten desto mer overraskende. Forhåpentligvis betyr dette at det ikke blir en like lang pause mellom den andre og tredje sesongen, som det vil være mellom den allerede tilgjengelige sesong 1 og den pågående sesong 2.