OnePlus 8 lanseres i april

Vi har tidligere sett renderinger av den nye mobilen, basert på lekket informasjon, men nå har Tech Radar via kilder med nær kontakt til firmaet, funnet ut at flaggskipmodellen lanseres i april. Ryktene sier at tre modeller vil se dagens lys, som inkluderer en Lite-versjon som sikter på mellomklasse-markedet, og en Pro-versjon.

Tidligere lekkasjer peker på et trippel-kamera og et hole-punch-front-kamera. Trolig vil Lite-versjonen by på et 90Hz-display.

Mens Lite-versjonen forventes å være 6.4", vil de to andre versjonene sannsynligvis være 6.6" med et kurvet display, og med front-kameraet plassert til venstre i stedet for i midten. Både 8 og 8 Pro forventes å lanseres med 120Hz-display.

Pro-versjonen forventes også å bruke Snapdragon 865 og vil komme med 5G-modem.

Disse spesifikasjonene har dog ikke blitt offisielt bekreftet.