Onimusha: Way of the Sword lanseres tre uker tidligere enn forventet

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Noe måtte vike, det var helt sikkert. Å lansere « Onimusha: Way of the Sword », «Silent Hill: Townfall», «Hot Wheels: Infinite Rush» og «Control Resonant» alle på samme dato, 24. september (25. september for «Onimusha»s skyld), ville ikke ende godt for de fire spillene, ettersom forbrukerne ganske enkelt ikke ville være i stand til å gi hvert spill den oppmerksomheten det fortjener.

Når det er sagt, er det uten tvil en viss lettelse at Capcom bøyer seg for presset og nå har besluttet å endre utgivelsesdatoen for Onimusha: Way of the Sword. Men vi snakker ikke om en utsettelse; snarere har spillets lanseringsdato blitt fremskyndet med tre uker til 4. september.

Samtidig har Capcom kunngjort at de allerede bekreftede bonusene for tidligkjøpere fortsatt vil være tilgjengelige frem til den opprinnelige utgivelsesdatoen, og dette vil også bli ivaretatt i en oppdatering av demoen av spillet, uten at det legges til nytt innhold i demoen på det tidspunktet.

Capcom bekrefter også at « Onimusha: Way of the Sword » vil bli utgitt på fysisk plate, noe som er positivt med tanke på de siste hendelsene...