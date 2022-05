Only Murders in the Building 2 virker lovende i ny trailer

HQ

Nesten to måneder har gått siden Disney kunngjorde at andre sesong av Only Murders In the Building vil ha premiere den 28. juni. Den gang fikk vi en kort teasertrailer som ikke ga mange tydelige svar på hva vi har i vente, men det får vi i dag.

Her har du en flunkende ny trailer som gjør det fullstendig klart at vår kjære trio er i store problemer, men det stopper dem ikke fra å være like sprø og eventyrlysten.