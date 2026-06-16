Only Murders in the Building tilfører en mengde britisk talent til sin stjernespekkede sesong 6, som blir i Storbritannia

HQ

Etter fem sesonger med mordmysterier i New York City skal hovedgjengen i den kommende sjette sesongen av Only Murders in the Building reise over Atlanterhavet for å løse en sak som utspiller seg i Storbritannia. Selv om vi kan forvente at Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez alle kommer tilbake i de kommende episodene, vil rollebesetningen bestå av mange nye stjerner, hvorav flere er britiske ikoner.

Ifølge Deadline er en rekke skuespillere blitt engasjert til den neste sesongen, blant annet David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Richard Ayoade, Adrian Lukis og Kathryn Hunter.

Den neste sesongen er for tiden under produksjon i Storbritannia, noe som kan bety at serien kan være tilbake til sin ganske typiske høstpremiere.