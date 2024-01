Oppenheimer tar hjem flest priser under Golden Globes

HQ

Golden Globes gikk av stabelen i går kveld, og det ser ut til at vi har fått en forsmak på hvordan prisutdelingssesongen 2024 kommer til å arte seg. Christopher Nolans Oppenheimer var forutbestemt til å være en forhåndsfavoritt til mange prisutdelinger, men nå har den bevist sin styrke med fem priser i natt.

Det var den filmen som tok hjem flest priser under Golden Globes, da den vant prisen for beste film - drama, beste regi, beste originalmusikk, beste mannlige skuespiller til Cillian Murphy og beste mannlige birolle til Robert Downey Jr.

Den andre halvdelen av den filmatiske begivenheten kjent som Barbenheimer fikk også med seg et par priser. Billie Eilish vant prisen for beste originalsang for What Was I Made For, og Margot Robbie mottok en pris sammen med Greta Gerwig for Achievement at the Box Office.

Ellers vant Emma Stone prisen for beste kvinnelige skuespiller i en musikal eller komedie for Poor Things, og Lily Gladstone fikk den første av (sannsynligvis) mange priser for sin prestasjon i Killers of the Flower Moon. The Boy and The Heron fikk også den første seieren til en ikke-engelsk film i kategorien beste animasjonsfilm.

Takk, DiscussingFilm.