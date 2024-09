Oppfølgeren til Horizon Forbidden West er flere år unna

HQ

Som om bekreftelsen på at Horizon: Zero Dawn Remastered kommer den 31. oktober ikke var nok visste vi allerede at Guerrilla lager en rekke spill i Horizon-universet. Derfor har mange lurt på i hvilken rekkefølge disse kommer. Nå har vi fått en indikasjon.

Bloomberg-journalisten Jason Schreier hevdet nemlig i den nyeste episoden av Spawn Wave-podcasten at oppfølgeren til Horizon Forbidden West fortsatt er mange år unna. Dette siden utviklerne i Guerrilla fokuserer på det online Horizon-spillet de lager sammen med NCSoft først:

"Guerrilla Games er på et interessant sted fordi de jobber med dette Horizon Online-spillet som jeg ikke er sikker på hvor mange som vil ha, og så har de denne remasteren som kommer, og så kommer LEGO-spillet. En del av meg lurer på hva som skjer hvis ingen av dem slår an, og det viser seg at det ikke er massevis av interesse for Horizon lenger? Kommer de fortsatt til å lage nettspillet? Jeg vet ikke helt. Det er mange spørsmål rundt strategien deres og rundt det online-spillet som jeg absolutt har.

Horizon Online er deres neste prosjekt, ikke hva nå enn det tredje singleplayer-spillet er, så det kan være et stykke unna. Sonys PlayStation-initiativ for live-tjenester var ingen spøk. Alle sa at det er live-tjenestespill over alt, og Horizon er et av de få som ikke har blitt kansellert eller ikke har kommet ut og floppet slik Concord gjorde. Så ja, det er mange spørsmål der, men det er mange som jobber med det online-prosjektet."

Hva tenker du om at PlayStation lager såpass mange forskjellige Horizon-spill?