Oppkjøpet av Activision er "dårlig for Sony, men bra for" spillere, ifølge dommer

I går rapporterte vi at Microsoft vant søksmålet mot FTC i forbindelse med oppkjøpet av Activision Blizzard, og det betyr at det største hinderet for å fullføre denne enorme avtalen nå er ryddet av veien.

Axios-journalisten Stephen Totilo har lest dokumentene fra rettssaken og funnet noen forklaringer på hva som fikk dommer Jacqueline Scott Corley til å komme til den konklusjonen hun gjorde. Det viser seg at hun mente at "FTCs store tillit til [PlayStation-sjef Jim] Ryans vitnemål ikke er overbevisende", og at det er både vinnere og tapere i denne avtalen, og la til at den "kanskje er dårlig for Sony. Men bra for Call of Duty-spillere og fremtidige spillere."

Den viktigste grunnen til at hun mener dette er at Sony ikke lenger vil kunne markedsføre Call of Duty, og at flere vil få tilgang til spillene ettersom de nå vil bli utgitt for flere skytjenester og også Switch.

Hva tror du, har hun rett?