Oppkjøpet av Electronic Arts til en verdi av 55 milliarder dollar er fullført

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I forrige uke ble det rapportert at det monumentale oppkjøpet av Electronic Arts på 55 milliarder dollar skulle fullføres allerede denne uken, og se, det har nå offisielt skjedd. Som bekreftet i en pressemelding fra EA, har den store spillutgiveren blitt kjøpt opp av et investeringskonsortium bestående av Saudi-Arabias Public Investment Fund (PIF), Affinity Partners (ledet av Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner) og Silver Lake.

Avtalen er gjennomført i to deler. De involverte investeringsselskapene har allerede betalt 36 milliarder dollar for EA, men ytterligere 20 milliarder dollar er lånt opp mot selskapet i det som antas å være et av historiens største gjeldsfinansierte oppkjøp. Dette betyr at EA nå har en gjeld på 20 milliarder dollar som selskapet til slutt må betale tilbake, noe som uten tvil vil føre til kostnadsbesparende tiltak og til og med kan føre til mer aggressive inntektsgenererende tiltak i EAs allerede godt inntektsgenererende prosjekter.

I en kommentar til oppkjøpet har EAs administrerende direktør Andrew Wilson sagt: «Dette øyeblikket er en anerkjennelse av de ekstraordinære menneskene som med sin kreativitet, ambisjon og lidenskap har gjort EA til et av verdens ledende selskaper innen interaktiv underholdning. Vi går inn i dette neste kapittelet fra en sterk posisjon sammen med partnere som deler vår visjon og ambisjon. Sammen skal vi investere dristig, fremskynde innovasjon og bygge neste generasjon spill og opplevelser for de hundrevis av millioner spillere og fans som inspirerer oss hver dag.»

Nå som avtalen er fullført, vil EAs aksjonærer motta 210 dollar i kontanter for hver aksje de eier i selskapet, og siden EA nå er et privat selskap, er det blitt avnotert fra NASDAQ.