Opprørsalliansen reiser seg mot Imperiet i den siste traileren for Andor: Sesong 2

Vi har lenge visst at den andre sesongen av Disney+-suksessen Andor, som følger i fotsporene til karakteren spilt av Diego Luna, ville bli den siste for serien, og at den ville knytte karakterens historie til begynnelsen av Rogue One. Det vi ikke kunne ha forutsett før denne serien hadde premiere, var at den ville bli en suksess på linje med den første sesongen av The Mandalorian, og at Cassian Andors historie ville bli strømmeplattformens favorittprodukt innen Star Wars.

Nå er det mindre enn en måned til premieren av de første episodene i denne siste serien, og Disney har delt en teaser-trailer for den siste sesongen av Andor. Her ser vi Forest Whitakers Saw Gerrera som dystert observerer Imperiets ankomst til Jeddah. Genevieve O'Reillys Mon Mothma fremskynder dannelsen av strukturen som snart skal bli opprørsalliansen, og Imperiets regissør Orson Callan Krennic fremskynder den siste finpussen på byggingen av Dødsstjernen. Vi får også et kort bilde av K-2SO som slår en keiserlig offiser, så vi gleder oss til Alan Tudyks tilbakekomst som stemmen til den karismatiske keiserlige droiden som byttet side.

Er du klar for andre sesong av Andor?