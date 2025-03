OpTic Gaming bringer tilbake Lunchbox som Halo-trener

HQ

OpTic Gaming har bestemt seg for å gå tilbake på et tidligere valg, ettersom etter at Jason "Lunchbox" Brown forlot troppen på slutten av 2024 Halo Championship Series sesongen, har organisasjonen bestemt seg for å bringe tilbake Lunchbox for å igjen trene HCS-avdelingen.

Dette har blitt bekreftet i et innlegg på sosiale medier, der det avsløres at Lunchbox tar over etter den nylig signerte Daniel "Tusk" Ruiz, som nå også har blitt løslatt fra laget etter en veldig kort periode.

Vi får se Lunchbox' OpTic i aksjon i helgen på Major 1 Qualifiers, som går av stabelen 22. og 23. mars.