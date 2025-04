OpTic Gaming bryter trofétørken i Halo Championship Series på Arlington Major

HQ

Det har vært noen utfordrende år for OpTic Gaming i en verden av konkurransedyktig Halo esports, som til tross for at de konsekvent er en av de best presterende organisasjonene i Halo Championship Series, har troppen lidd av en alvorlig trofétørke i nesten to hele år. Denne tørken har vært så grusom at laget har blitt nummer to på de to siste World Championships (etter å ha vunnet den før det), men heldigvis for OpTic og dets fans er det nå over.

OpTic har blitt kronet som vinner av HCS Arlington Major for 2025. Laget klarte å skvise ut en seier over Shopify Rebellion i den store finalekampen, og sikret seg 100 000 dollar i premiepenger samt trofeet og direkte invitasjon til Dallas Open's Pool Play -scene.

OpTic håper utvilsomt også at dette resultatet vil gi laget en ny sjanse til å vinne flere konkurranser i 2025-sesongen, og kanskje til og med endelig komme over streken i World Championship som er planlagt til høsten.