OpTic Gaming fortsetter Call of Duty-dominansen i 2025 med seier i Esports World Cup

HQ

Nok en serie finaler skjedde i helgen på Esports World Cup. Den massive spillfestivalen som pågår i Riyadh, Saudi-Arabia, var vertskap for tre store konklusjoner de siste dagene, den største av gjengen var Call of Duty: Black Ops 6 -arrangementet.

Denne turneringen samlet 16 av de beste lagene fra hele verden, hvorav mange var Call of Duty League -tropper, for å se dem kjempe om en premiepott på 1.8 millioner dollar, et parti Club Points, og et annet trofé, som faktisk er det siste som skal vinnes i Black Ops 6s æra.

Denne begivenheten var vert for finalen i går, hvor vi fikk se OpTic Gaming (de nåværende CDL-mesterne) mot Vancouver Surge, for en kamp som ikke var veldig konkurransedyktig. OpTic vant serien 4-0, der etter å ha kantet ut en seier i en tett 250-236 runde av Hardpoint på det første kartet, fortsatte å knuse Surge i en 6-1 runde av Search and Destroy, etterfulgt av en 3-1 runde av Control, før en 250-118 kamp av Hardpoint.

Med dette dominerende resultatet avslutter OpTic BOPS 6-æraen som det suverent beste laget, godt foran rivalene 100 Thieves og Atlanta Faze, som ingen av dem klarte å gjøre en bule i Esports World Cup og som også ble eliminert veldig tidlig i CDL Championship Weekend.