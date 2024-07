OpTic Texas er 2024 Call of Duty League-mestere

HQ

2024 Call of Duty League sesongen har kommet til en slutt. Etter en lang sesong ble Championship Weekend pakket inn i går kveld, noe som betyr at vi nå vet vinneren og hvem som er kronet som den siste CDL-mesteren.

OpTic Texas har sikret seg trofeet for denne sesongen etter å ha beseiret New York Subliners på en veldig dominerende 5-1 måte. Dette kom også da det texanske laget klarte å slå Subliners inn i Elimination Finals like foran Grand Finals også, noe som betyr at på veien til dette resultatet beseiret OpTic Subliners 8-3 på kartseire over to separate spill.

OpTic-laget drar hjem med 800 000 dollar i premiepenger, mens Subliners tar med seg 480 000 dollar hjem. Nok en gang har Championship Weekend bevist at den ordinære sesongen ikke er alt, ettersom Atlanta Faze (som endte på toppen av den ordinære sesongstillingen) etter nok et dominerende år ble slått ut tidlig i løpet av helgen, noe som betyr at de bare sikret seg $ 80,000 XNUMX i premiepenger.