OpTic Texas fortsetter dominerende Call of Duty-løp ved å vinne Monster Energy Launch Invitational

HQ

Den første store turneringen som brukte Call of Duty: Black Ops 7 som plattform ble avsluttet i løpet av helgen, da Monster Energy Launch Invitational ble avholdt og så nesten alle Call of Duty League vaktlister til stede og polarisert av fem Challengers tropper også.

Med dette arrangementet i bøkene, lurer du kanskje på hvem som kom ut på toppen, hvem som løftet trofeet og går inn i CDL-sesongen 2025/26 som den som skal slå. Noe overraskende opprettholder de regjerende mesterne OpTic Texas den tittelen, ettersom organisasjonen vant arrangementet etter å ha overvunnet Still Orgless (et Challengers -lag!) I den store finalen på en anspent 4-3-måte.

Med dette resultatet i bakhodet er spørsmålet nå hvordan OpTic Texas vil omsette denne suksessen i prestasjoner i den kommende sesongen, ettersom de er innstilt på å prøve noe bemerkelsesverdig ved å starte en kampanje der en Championship -seier vil se OpTic Texas kronet til tre ganger mester (back-to-back-to-back-seiere) etter å ha vunnet Modern Warfare III Championship i 2024 og Black Ops 6 Championship i 2025 også.

Tror du OpTic Texas har det som skal til for å vinne tre seire?