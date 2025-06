OpTic Texas trosser forventningene og blir back-to-back Call of Duty League-mestere Til tross for at de endte på sjetteplass i den ordinære sesongen.

HQ OpTic Texas gikk inn i årets Call of Duty League Championship Weekend med den enorme oppgaven med å forsvare sitt mesterskap, noe som virket usannsynlig med tanke på at troppen hadde en ujevn sesong, og endte den vanlige hendelsesforløpet på sjetteplass og en stor grad bak kraftsentrene Atlanta Faze og Los Angeles Thieves. Dette stoppet imidlertid ikke den texanske organisasjonen. Etter en vanvittig rekke hendelser har OpTic Texas trosset forventningene og forsvarte tittelen for å bli back-to-back CDL-mestere. Organisasjonen forble ubeseiret i vinnergruppen, og overvant Atlanta Faze, Toronto Ultra, Boston Breach og Vancouver Surge, alle for å løfte tittelen og beholde kronen. Dette resultatet gir OpTic Texas en enorm utfordring på vei inn i 2026-sesongen, ettersom organisasjonen vil forsøke å oppnå en enestående trippel ved å vinne mesterskapet to år på rad. Tror du OpTic har det som skal til?