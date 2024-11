Oracle Red Bull Sim Racing og Scuf inngår flerårig samarbeid

HQ

Som en del av sitt fortsatte inntog i simuleringsracingverdenen, har Oracle Red Bull Racing (energidrikkmerket Red Bulls Formel 1-divisjon) nå kunngjort et partnerskap med Scuf Gaming, som innebærer at de to vil samarbeide om en rekke initiativer.

I pressemeldingen som kommenterer kunngjøringen, hevdes det at dette vil være et flerårig partnerskap som vil omfatte opprettelsen av en rekke offisielt merkede kontrollere, i tillegg til at Scuf-merkevaren også vil vises på de virtuelle bilene og trøyene på Oracle Red Bull Sim Racing.

"Vi er utrolig stolte over å samarbeide med SCUF Gaming når vi forbereder oss på å kjempe om både fører- og lagtitlene i F1 Sim Racing", sier Joe Soltysik, Head of Esports i Red Bull Technology Group. "De høytytende kontrollerne fra SCUF Gaming-teamet ser fantastiske ut, og førerne våre gleder seg veldig til å få hendene på dem. Vi ser frem til å se partnerskapet vårt med SCUF Gaming vokse, og vi gleder oss til å se fansenes reaksjoner på dette unike samarbeidet."

Alt dette kommer som Corsair, morselskapet til Scuf, ser ut til å ytterligere sementere sin posisjon og rolle i sim-racing-verdenen, noe det bekreftet intensjoner om nylig ved å kjøpe den sliter periferiutstyrs- og maskinvareprodusenten Fanatec.