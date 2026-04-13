Orbán avsatt etter 16 år, og Ungarn vender seg til en EU-vennlig opposisjon - en seier for Europa mot Russland

Ungarns statsminister Viktor Orbán har blitt stemt bort fra makten etter 16 år, etter at velgerne støttet et EU-vennlig skifte ledet av Péter Magyar og hans Tisza-parti.

De foreløpige resultatene viste at opposisjonen lå an til å få flertall i parlamentet, noe som markerte en dramatisk slutt på Orbáns lange styreperiode og åpnet døren for å reversere mange av hans mest kontroversielle reformer.

Orbán, leder for Fidesz, innrømmet nederlag søndag kveld etter en valgkamp preget av økonomisk stagnasjon og økende misnøye blant velgerne. Selv om han beholdt støtten fra konservative allierte i utlandet, deriblant Donald Trump, var det innenrikspolitiske spørsmål som inflasjon, helsevesen og lønninger som dominerte valget.

Orbán har regjert siden 2010, og har omformet Ungarns politiske system rundt det han kalte et "illiberalt demokrati", en modell som har høstet skarp kritikk fra EU når det gjelder demokratiske standarder, mediefrihet og domstolenes uavhengighet.

Magyars seier signaliserer en potensiell tilbakestilling i Ungarns forhold til Brussel og et skifte i politisk retning, særlig i spørsmål som EU-samarbeid og støtte til Ukraina.