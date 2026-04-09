JD Vance benekter amerikansk innblanding i valget i Ungarn

HQ

USAs visepresident JD Vance har avvist beskyldninger om at Washington blander seg inn i det kommende valget i Ungarn, til tross for at han besøkte Budapest bare noen dager før avstemningen.

I en tale under besøket erkjente Vance den uvanlige timingen, men insisterte på at hans tilstedeværelse var ment å vise støtte til statsminister Viktor Orbán og hans regjering, som han beskrev som en viktig partner for fred. Han avviste påstander om utenlandsk innflytelse som "mørk ironi", selv om kritikerne pekte på det uvanlige i at en amerikansk visepresident besøker landet så tett opp til et valg.

Besøket kommer på et kritisk tidspunkt, der opposisjonspartiet Tisza, ledet av Péter Magyar, leder på flere meningsmålinger og kan være på vei mot en avgjørende seier. Magyar har advart mot all innblanding utenfra og understreket at Ungarns fremtid bør avgjøres på hjemmebane.

Europeiske tjenestemenn har også gått hardt ut mot Vances påstander, og EU-representanter har antydet at besøket i seg selv gir grunn til bekymring for påvirkning utenfra. I mellomtiden har valgkampen blitt stadig mer polarisert, med Orbán som fremstiller den som et valg mellom krig og fred, mens opposisjonen fokuserer på innenrikspolitiske spørsmål som korrupsjon og økonomiske utfordringer.

Det er bare dager igjen før velgerne går til urnene, og utfallet er fortsatt usikkert, men Vances inngripen har tilført et nytt spenningsnivå til en allerede svært betent politisk kamp. Merkelig nok sa Vance i går det motsatte.